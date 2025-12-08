Torino-Milan, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Serie A 2025/2026: Torino-Milan si gioca nella 14a giornata. Marco Baroni contro Massimiliano Allegri. Allegri è stato espulso in Milan-Lazio 1-0 e in panchina ci sarà il secondo Landucci. Torino che arriva da due pesanti sconfitte contro Como e Lecce, mentre i rossoneri sono primi in classifica con il Napoli e non perdono da 12 partite (non hanno mai perso in trasferta). Non sarà facile per un Torino che non ha ancora trovato la sua dimensione. Segui la diretta su Toro.it.

Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata.A disp. Paleari, Popa, Masina, Biraghi, Dembélé, Nkounkou, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. All. Baroni.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Loftus-cheek, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Pulisic, Odogu, Jashari. All. Allegri

Torino-Milan: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-MILAN

Ore 20.25 Si entra adesso nella fase finale del riscaldamento

Ore 20.07 Entrati in campo anche i giocatori del Diavolo tra gli applausi di molti tifosi presenti

Ore 20.05 Intanto si riempie lo stadio in quello che sarà un tutto esaurito

Ore 20.05 Entrano in campo i giocatori del Torino per il riscaldamento

Ore 19.57 Entrano in campo anche i portieri rossoneri Maignan, Terracciano e Torriani

Ore 19.53 Entrano in campo i portieri del Torino Franco Israel, Alberto Paleari e Mihai Popa

Ore 19.45 Manca un’ora al calcio d’inizio del match. I primi tifosi sono già dentro lo stadio in una serata fredda ma non troppo per essere a dicembre. A breve squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita

Ore 19.20 Adesso è il turno del Milan, che arriva con due pullman

Ore 19.11 Allo Stadio Olimpico Grande Torino è arrivato il pullman del Torino

Ore 18:45 Mancano esattamente due ore al calcio d’inizio di Torino-Milan, gara valida per la 14a giornata di Serie A. Si tratta della partita che chiude l’intera giornata. A breve in zona stadio sono attesi i pullman delle due squadre. Intanto i primi tifosi sono arrivati: sarà tutto esaurito stasera.

Torino-Milan: dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Milan sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.

Torino-Milan: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20:45