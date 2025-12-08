Il tecnico granata ha speso qualche parola ai microfoni di DAZN per parlare della sfida imminente e della condizione della sua squadra

Marco Baroni ha speso qualche parola ai microfoni di DAZN per commentare lo stato di forma della sua squadra in vista dell’imminente sfida contro il Milan: “La squadra ha lavorato forte tutta la settimana, prestazione massimale sia individuale che di squadra. Dobbiamo alzare l’attenzione negli ultimi metri di gioco, sia offensivamente che difensivamente. Oggi è una partita dove non devi sbagliare niente. Oggi sia Paleari che Simeone mi hanno chiesto di essere in panchina anche se non sono disponibili. Zapata ha la struttura e l’esperienza per poter aiutare la squadra, sta crescendo, oggi lo riconfermo in campo”.