Il croato al terzo gol in quattro partite ma stavolta vale la vittoria, Maripan sicuro in difesa, Adams ci prova ma la porta sembra stregata: le pagelle

PALEARI 6.5: torna titolare una volta superato il problema alla mano. Al 29′ una parata sulla rovesciata di Bonazzoli, un minuto dopo toglie il tempo a Vardy – senza commettere fallo – quel tanto che basta per impedirgli di concludere a rete.

ISMAJLI 6: rientra dopo un mese – non giocava dal derby dello Stadium, la sua migliore partita – e subito Baroni lo schiera titolare. Qualche piccola sbavatura che nel complesso non pesa sul risultato.

MARIPAN 7: la difesa si ritrova dopo tre gare da dimenticare e il cileno in difesa guida il reparto con esperienza e sicurezza.

COCO 6.5: buone chiusure e tanta attenzione, il centrale di certo non toglie la gamba nonostante sia imminente la sua partenza per la Coppa d’Africa.

PEDERSEN 6.5: sulla fascia spinge più che il compagno dalla parte opposta, anche se spesso la soluzione scelta non è quella più giusta.

VLASIC 7.5: terzo gol in quattro partite, il primo su azione del campionato. Il croato sta attraversando certamente il suo miglior momento di forma ma stavolta la sua rete consente al Torino per la prima volta di portare a casa punti. E così è ancora meglio.

ASLLANI 6: prova a sorprendere Audero da fuori senza riuscirci, partita senza particolari squilli per l’ex Inter (st 45′ ILKHAN SV)

GINEITIS 6: torna titolare e pur non essendo la più memorabile tra le sue partite, a sprazzi fa vedere qualche numero. Suo il cross che pesca Zapata in area in occasione dell’1-0 (st 19′ CASADEI 6: entra e lotta)

LAZARO 5.5: quel retropassaggio da brividi alla mezz’ora del primo tempo rischia di vanificare di nuovo tutto ed è uno di quei dettagli di cui di settimana in settimana Baroni parla. Sulla fascia spinge poco perché Barbieri gli dà del filo da torcere (st 45′ BIRAGHI SV)

ZAPATA 6: ancora titolare come già con Como e Milan, Duvan propizia la rete del vantaggio granata, si muove, lotta. Fisicamente sempre più in crescita: un abisso tra quella prima più lunga apparizione con l’Atalanta e questa (st 19′ SIMEONE 6: il ritorno in campo a un mese esatto dall’infortunio è già di per sé una buona notizia. Cerca il gol insistenza – e gli avversari gli danno subito il bentornato a modo loro – ma senza riuscirci).

ADAMS 6.5: si accende al 19′ e chiama Audero alla prima parata e lo mette in difficoltà pure nella ripresa, sfiorando il 2-0. Ci prova e ci riprova (altra occasione al 37′, prima di uscire) ma oggi il pallone non vuole proprio entrare (st 38′ NGONGE SV)

All. BARONI 6: serviva una vittoria per tornare a respirare e pure per dare una risposta dopo tre sconfitte consecutive. Non è un Torino che può dirsi fuori del tutto dal periodo di crisi però è un passetto avanti confortante. Ma che brividi nel finale…