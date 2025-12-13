Il tecnico della Cremonese ha commentato la sconfitta subita all’Olimpico Grande Torino

Nicola al termine della sconfitta contro il Torino ha commentato la prestazione della Cremonese. Ecco cosa ha detto l’ex allenatore granata in sala stampa.

La conferenza stampa

Cosa pensa dell’episodio del mani nel finale?

“Io dico serenamente la m ia idea, accetto quello che succede. Per me doveva essere sanzionato, aumenta l’ingombro. Era da sanzionare, non è stato fatto ma lo accettiamo. Nell’arco di un campionato accade, secondo me anche in funzione di altre valutazioni ci poteva stare”.

State facendo un ottimo campionato: cosa si poteva fare meglio?

“Serve esperienza intanto, e mentalità. Venire a giocare qui in questo stadio non è facile, è un Toro che ha qualità importanti, sono soddisfatto dello spirito della squadra. Peccato non aver trovato il pareggio ma della prestazione sono soddisfatto. Vedere i ragazzi infastiditi mi fa piacere”.

Qualcuno era stanco forse?

“Non penso fosse stanchezza, conta anche l’avversario che hai davanti, in alcune partite capita che un giocatore sia più qualitativo, il punto è acquisire identità. A me interessa la prestazione e i ragazzi ci sono, lavorano, devono andare avanti così, ci dobbiamo arrivare col giusto livello di energia”.

Ha inciso l’assenza di Bianchetti? O è stato più merito del Torino?

“Riuscivamo bene a uscire, gli attaccanti del Torino non pressavano tanto ma facevano densità, forse dovevamo essere più abili a giocare con un tempo di gioco in meno, ogni partita ti mette di fronte a risolvere certe situazioni. Fino al centrocampo andavamo bene, ma quando si smarcava un uomo tra le linee dovevamo attaccare di più la profondità, come fatto nel secondo tempo. Se avessimo pareggiato l’avremmo valutata meglio, certo spiace non portare via punti”.