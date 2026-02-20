Il nuovo 35 granata fino a ora ha deluso e il ritorno di Ismajli dall’infortunio può complicare la sua stagione

Arrivato durante questa sessione del mercato invernale, Luca Marianucci non sta rendendo le aspettative collezionando prestazioni opache con diverse sbavature difensive, le ultime proprio contro il Bologna. Il difensore di proprietà del Napoli è approdato sotto la Mole con l’obiettivo di risolvere i problemi difensivi, ma a oggi le lacune persistono e, anche lui, è in discussione soprattutto ora che Ismajli sta per tornare.

Personalità ma tanti errori

Marianucci è sicuramente una pedina interessante dello scacchiere di Baroni che però, finora, non ha avuto un grande impatto, incappando in diversi errori che, se in occasione della partita contro il Lecce (per esempio) sono stati mascherati dalla vittoria, nella sconfitta contro il Bologna sono risultati evidenti. Contro i rossoblù, infatti, il 35 granata ha sofferto per tutta la gara le incursioni di Rowe che è il più pericoloso del Bologna. Con il cambio di marcatura su Castro le cose non cambiano, anzi, è proprio l’argentino a trovare il gol vittoria con un grande movimento, ma anche grazie a una sterile marcatura del difensore granata.

Il recupero di Ismajli può metterlo in dubbio

Ardian Ismajli è fermo ai box da quasi un mese a causa un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra rimediato in occasione della gara di Como persa 6-0. L’albanese, che sta continuando il suo percorso differenziato, punta a essere disponibile al più presto e questo può compromettere la titolarità di Marianucci. Il difensore, arrivato in prestito secco al Torino, deve ora rimboccarsi le maniche e dimostrare fin da subito le sue qualità che, a oggi, non si sono ancora palesate.