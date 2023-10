Alla vigilia di Lecce-Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa della situazione sulla trequarti, in particolare di Miranchuk

Nella conferenza stampa in vista della trasferta di Lecce, Ivan Juric ha toccato molti temi: dalle condizioni degli acciaccati alle situazioni Ilic e Radonjic, fino alla situazione sulla trequarti. L’allenatore ha rimarcato l’assenza di giocatori come Miranchuk, che nella scorsa stagione si è rivelato fondamentale in fase offensiva. “Penso che in questi due anni abbiamo visto un bel gioco, bello da vedere, ma bisogna avere gli interpreti giusti. Noi quest’anno invece non li abbiamo. Adesso cerchiamo soluzioni diverse, giocando ad esempio con il 4-2-3-1 come contro l’Inter. Non c’è un giocatore con le qualità di Miranchuk che sulla trequarti fa la finta di tirare e poi fa l’assist, come per esempio aveva fatto contro la Salernitana”.

Frecciatina a Vagnati?

Le parole di Juric hanno l’aria di essere, se non un attacco diretto, una provocazione nei confronti di Davide Vagnati. Il direttore tecnico del Torino, pochi giorni dopo la chiusura del calciomercato, aveva svelato di non aver mai preso in considerazione un eventuale ritorno del trequartista russo, ora a disposizione di Gasperini. Si è preferito puntare su Seck che, nonostante la buona volontà, con la maglia granata non è mai riuscito a incidere. A peggiorare poi la situazione si è aggiunto il caso Radonjic, protagonista di un ottimo avvio di campionato, ma che ora è di nuovo sparito dai radar: “ora faccio scelte diverse”, ha detto Juric sul serbo. Fatto sta che contro il Lecce gli unici trequartisti che hanno la possibilità di partire dall’inizio sono lo stesso Seck e Karamoh, che lo scorso anno venivano considerati delle alternative. Una situazione piuttosto paradossale, che complica ulteriormente il momento della squadra.