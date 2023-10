Le parole in conferenza di Juric su Ivan Ilic, che in questo inizio di stagione ha nettamente deluso le aspettative

Ivan Ilic è uno dei giocatori che in questo avvio di stagione ha deluso di più. Se è vero che l’ex Verona è stato condizionato da alcuni problemi fisici che ne hanno compromesso la condizione, è anche vero che spesso non è sceso in campo con il giusto atteggiamento. Questo Juric in conferenza stampa lo ha spiegato: “Nella vita di questi ragazzi giovani ci sono alti e bassi. Ci sono momenti in cui si esprimono e altri durante i quali non vanno bene. Per me il concetto fondamentale del lavoro è prendere coscienza di ciò che sei, è migliorare i pregi ed eliminare i difetti. Qualcuno vuole giocare solo con i suoi pregi, ma poi resti come sei se non lavori per migliorare quello che non va. I ragazzi che prendono coscienza delle cose fanno una grande carriera, migliorano, mentre gli altri restano dove sono”. Un chiaro messaggio al centrocampista serbo, chiamato a correggere degli aspetti del suo gioco per compiere quello step necessario a diventare un top.

Il deludente avvio di Ilic

Lo scorso anno Ilic è stato imprescindibile per Juric. Da quando il Torino lo ha acquistato dal Verona l’allenatore non vi ha praticamente mai rinunciato. Ora le cose sono cambiate, visto che il serbo è spesso subentrato dalla panchina. L’esempio lampante nell’ultima gara contro l’Inter, in cui Juric lo ha mandato in campo per soli 5 minuti. Un evento più unico che raro vista l’esperienza di Ilic nel Toro, che in compia con Ricci sembrava aver trovato la quadra. Le deludenti prestazioni contro Verona e Juventus e l’acquisto di Tameze ne hanno limitato l’utilizzo. Il messaggio del tecnico è stato chiaro: ora Ilic deve rialzarsi e lavorare sui suoi difetti, per tornare a essere importante per questo Torino.