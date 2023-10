I granata dopo la sconfitta contro l’Inter dovranno riscattarsi a Lecce. Fuori casa il Toro ha vinto solo contro la Salernitana

Il Toro sta vivendo un momento delicato. I granata infatti nelle ultime tre giornate di campionato che si sono disputate hanno rimediato un pareggio e due sconfitte, inoltre Rodriguez e compagni non trovano la via del gol da tantissimo tempo. Ma, nonostante questo, sia il presidente del Toro Urbano Cairo che Ivan Juric sono convinti che i granata faranno un grande campionato. C’è solo bisogno di pazienza, di tempo e di lavoro. Già nella partita contro il Lecce ci si aspetta che il Toro possa tornare a rimediare un risultato positivo, anche per migliorare il proprio rendimento in trasferta. Lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino i granata fin qui hanno disputato quattro partite e hanno rimediato una sola vittoria, ai danni della Salernitana registrata a metà settembre, tre sconfitte, contro Milan, Lazio e Saleritana, e zero pareggi. Nelle ultime due trasferte la squadra di Juric non è riuscita a segnare, mentre nelle atre due sì. A Lecce i granata vorranno, senza alcuna ombra di dubbio, dare assolutamente una sterzata alla propria stagione. Indubbiamente contro i giallorossi non sarà affatto semplice vincere. Il Lecce infatti sta dimostrando di essere un’ottima squadra che non a caso si trova a metà classifica.

Lecce, il rendimento in casa: 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta

Se il Toro vuole migliorare il suo rendimento in trasferta, la squadra guidata da Roberto D’Aversa non vuole sicuramente peggiorare il suo bilancio in casa dove fino ad ora i pugliesi hanno perso solo una volta, ovvero contro il Napoli. Una sconfitta molto pesante perché i partenopei si imposero sui gialloblù 0-4, ma l’unica rimediata allo stadio Via del Mare. Oltre alla sconfitta contro gli azzurri il Lecce in casa ha raccolto 3 vittorie, rispettivamente contro Lazio, Salernitana e Genoa, e un pareggio contro l’Udinese. Tra i giocatori del Lecce ai quali il Toro dovrà prestare più attenzione c’è Nikola Krstovic, un vero e proprio pilastro per la squadra di D’Aversa, che in questo campionato ha messo a segno ben 4 reti, di cui 2 in casa e 2 in trasferta. Il Toro è avvisato e sa bene che non potrà permettersi di commettere errori e subito dopo il match contro i giallorossi dovrà concentrarsi sulla Coppa Italia.