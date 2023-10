Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Torino, in programma sabato alle ore 18:00

Il Lecce si prepara alla sfida contro il Torino, valida per la 10ª giornata di Serie A, in programma sabato 28 ottobre alle ore 18:00. In vista del match Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento che stanno attraversando gli uomini di Ivan Juric.

La conferenza stampa di D’Aversa

Come sta la squadra e come si batte il Torino?

“Stiamo bene, ci aspetta una partita complicata. Come si battono? Spero di farvelo vedere domani. Loro difendono uomo su uomo cambiando delle scalate in avanti. È normale che dobbiamo essere pronti in quest’ottica, consapevoli dei pregi e dei difetti. Sarà fondamentale la volontà nel vincere il duello. Il Torino magari è in difficoltà in classifica, ma se vediamo gli investimenti… su tutti Zapata e Ilic: questa squadra ha un valore importante”.

Siete pronti a un eventuale cambio modulo del Torino?

“Sì, già in passato hanno giocato con un trequartista e due punte. Abbiamo provato entrambe le soluzioni”.

Krstovic?

“Domani subirà una marcatura asfissiante. Può superare questo problema con delle contromisure, per esempio venendo incontro. Probabilmente qualche difensore all’inizio non lo conosceva. Quando poi dimostri di essere determinante tutti provano a farti innervosire. Quando giochi per la squadra il gol arriva. L’importante è che rimanga sereno e non si faccia influenzare dal gol o non gol. È un ragazzo altruista che aiuta la squadra in entrambe le fasi”.