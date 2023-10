Juric vuole testare le condizioni di Zapata e non si immagina un Toro senza di lui: in campo anche contro il Verona

Questa sera il Torino, alle ore 18:30, affronta in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino l’Hellas Verona di Marco Baroni. Nella giornata di ieri, Ivan Juric ha presentato il match e non ha lasciato spazio a dubbi: Duvan Zapata gioca. L’allenatore croato non può fare a meno di lui e vuole testare le sue condizioni. Il numero 91 sta bene, ma adesso Juric vuole alzare il suo livello, facendolo giocare sempre di più. Dalle dichiarazioni del tecnico, è emerso che non si immagina un Toro senza di lui. La partita di stasera sarà una battaglia e Duvan è pronto a lottare e guidare i suoi compagni. Contro la Lazio ha giocato 60 minuti, mentre contro la Roma aveva fatto tutta la partita: stasera parte titolare.

Le dichiarazioni

Ivan Juric ha detto: “No, Zapata no, non riposa. Io voglio proprio vedere la sua progressione, come atleta, in che momento è”. I suoi movimenti e la sua fisicità, da vera punta centrale, sono fondamentali per il gioco del Toro. Nelle ultime due stagioni passate con Gasperini all’Atalanta, non era più abituato a giocare una partita intera. Ecco quindi che Juric vuole portarlo ai suoi massimi livelli, non solo sul piano realizzativo, ma anche di gioco e di minuti in campo.