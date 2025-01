La curva Maratona è andata sold out in poco tempo in vista del derby della mole, anche il resto dello stadio va verso il tutto esaurito

In vista del derby di sabato, come riportato dal sito ufficiale granata, il Torino ha registrato una risposta da parte dei suoi tifosi, con la Curva Maratona sold out e oltre 25.000 biglietti venduti complessivamente per il Grande Torino. In un periodo di grande contestazione, al momento i tifosi – come già accaduto in altre partite – riempiranno lo stadio. Il Torino, dunque, si prepara ad affrontare il derby con il sostegno caloroso e appassionato della sua tifoseria.