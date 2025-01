Vanoli potrebbe continuare sulla strada del 4-2-3-1 al posto del 3-5-2 classico visto fino ad ora

In vista del derby Vanoli potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto la scorsa giornata a Parma e a gara in corso contro l’Udinese, sembra una soluzione tattica che si adatta bene alle caratteristiche del Torino attuale. Con due mediani a protezione della difesa e trequartisti in grado di inserirsi tra le linee avversarie, questo sistema potrebbe permettere al Torino di essere più propositivo. In particolare, l’utilizzo di Vlasic sulla trequarti è una chiave fondamentale: il croato rende molto di più in quella posizione rispetto al ruolo di mezz’ala che ha ricoperto nel 3-5-2, dove è stato spesso poco incisivo.

Troppi fuori ruolo, il 3-5-2 è un problema

Nonostante con il 3-5-2 il Torino sarebbe più coperto sulle fasce e potrebbe coprire con più facilità le ripartenze bianconere, il cambio modulo gioverebbe anche al reparto difensivo. E’ chiaro ormai che giocatori come Maripan e Walukiewicz non siano abituati a giocare nella difesa a 3 e stiano giocando fuori ruolo da tutta la stagione, il cambio modulo farebbe quindi tornare i 2 difensori a giocare nel loro ruolo prediletto. Inoltre, con il 3-5-2 si presenterebbe il solito nodo tattico ch risiede nell’attacco granata: Sanabria, Adams e Karamoh, in 3 giocatori per 2 maglie là davanti.

La chiave tattica: l’adattamento di Vlasic

L’elemento centrale della riflessione di Vanoli resta l’adattamento di Vlasic sulla trequarti. La sua capacità di muoversi tra le linee avversarie e creare occasioni da gol lo rende una risorsa fondamentale per il Torino, e il 4-2-3-1 potrebbe esaltare al massimo il suo talento. Se Vanoli decidesse di proseguire con questo modulo, il croato potrebbe diventare la chiave per rompere la difesa juventina. Tuttavia, la decisione finale dipenderà dalla capacità del tecnico di bilanciare la necessità di solidità difensiva con l’esigenza di essere incisivi in attacco. Il derby è una sfida che non lascia spazio a compromessi, e la scelta del modulo sarà determinante per le sorti del Torino.

Nikola Vlasic