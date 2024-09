Dopo aver convinto Vanoli a dargli una chance Yann Karamoh dovrà far cambiare idea anche alla società

Sembrava essere lontano da Torino il futuro di Yann Karamoh, che in estate era uno degli indiziati a lasciare la maglia granata. Poi qualcosa è cambiato, soprattutto nella testa di Vanoli. L’attaccante, che ha svolto un’ottima preparazione nel corso del precampionato, è riuscito a convincere il nuovo allenatore a concedergli una chance. Ecco perché l’ex Parma è rimasto a Torino, con l’obiettivo ritagliarsi uno spazio all’interno della rosa. La concorrenza però sarà spietata e Karamoh dovrà fare i conti con Sanabria e Ché Adams, vista la titolarità inamovibile di Duvan Zapata al centro dell’attacco.

Anche la società dovrà cambiare idea

Se Vanoli ha deciso di concedere all’attaccante un’opportunità lo stesso dovrà accadere anche in società. Sia Vagnati che Cairo lo considerano infatti come un giocatore cedibile, che non rientra tra le prime scelte dell’allenatore. Inoltre il contratto di Karamoh è in scadenza al 30 giugno 2025 e le possibilità per l’attaccante sono principalmente due: rinnovo o cessione a zero. Ecco perché la società avrebbe voluto cederlo nell’ultima sessione di mercato, ma il giocatore ha dimostrato impegno e dedizione ed è riuscito a guadagnarsi la fiducia di Vanoli. Ora starà a Karamoh dimostrare che il tecnico non si è sbagliato e dovrà fare di tutto per scalare le gerarchie in attacco.

I numeri di Karamoh nell’ultima stagione

L’ultima stagione di Karamoh non è stata affatto esaltante. L’ivoriano ha trovato poco spazio nel Toro, tanto da collezionare 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, per un totale di soli 196′ minuti sul terreno di gioco. I granata lo hanno così girato in prestito al Montpellier, dove l’ex Parma non è comunque riuscito a fare la differenza. 13 le partite disputate in Francia, con un solo gol realizzato in Ligue 1.