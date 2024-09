Il Torino di Urbano Cairo si piazza al 9° posto per monte ingaggi in Serie A: ecco la classifica di tutti i club italiani

Con una cifra pari a 23 milioni di euro il Torino di Urbano Cairo si posiziona ufficialmente al 9° posto della classifica del valore dei monte ingaggi in Serie A. I granata precedono anche il Bologna, che nell’ultima stagione ha guadagnato la qualificazione alla Champions League: ecco le cifre.

La classifica per monte ingaggi di Serie A

Al primo posto per monte ingaggi in Serie A c’è l’Inter, che sfonda il tetto degli 80 milioni di euro. Poi la Juventus, complice la campagna acquisti faraonica condotta in estate da Giuntoli. A Torino sono arrivati giocatori del calibro di Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che hanno incrementato il valore degli stipendi del club. Il Torino segue la Fiorentina e precede il Genoa.

Inter 86.510.000 Juventus 76.033.000 Milan 68.740.000 Napoli 62.690.000 Roma 53.330.000 Lazio 42.200.000 Atalanta 38.360.000 Fiorentina 35.530.000 Torino 23.340.000 Genoa 21.440.000 Udinese 19.660.000 Monza 18.650.000 Bologna 18.450.000 Como 15.390.000 Cagliari 14.740.000 Parma 14.100.000 Venezia 12.200.000 Verona 11.100.000 Empoli 10.370.000 Lecce 9.545.000