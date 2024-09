Il granata è rimasto in campo per 60 minuti. Martedì l’opportunità di rifarsi proprio contro i pari età danesi

La giornata dedicata alle gare delle nazionali di sabato 7 settembre ha coinvolto un solo giocatore del Torino. Alle 13 di ieri è infatti sceso in campo Aliou Njie al fianco dei compagni della Svezia Under 20. Una partita che ha lasciato l’amaro in bocca al giovane granata, alla luce del risultato finale di 1-0 in favore degli avversari della Danimarca. Martedì ci sarà già l’opportunità di rifarsi in un’altra amichevole in una riproposizione del derby scandivano proprio contro i danesi.

Njie e la Svezia sotto dopo un minuto

A Horby, in Svezia, è bastato appena un minuto di gioco alla Danimarca per far suo un incontro conquistato grazie a una immediata disattenzione del portiere svedese Sidklev, protagonista di un’errore che lo ha visto impossibilitato di trattenere un pallone dopo essersi allontanato dai pali. Così la Danimarca ne ha approfittato, siglando il gol vittoria. Inutili dunque i tentativi di, quanto meno, chiudere la gara sul risultato di parità da parte degli svedesi. Il tutto sotto gli occhi di Njie, rimasto in campo per 60′ prima di lasciare il posto al compagno Agbonifo.