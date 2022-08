Da oggi, giovedì 11 agosto, verranno messi in vendita i biglietti per la sfida casalinga Torino-Lecce, valida per la 5a giornata

Periodo di fuoco per le squadre di Serie A, che dovranno affrontare diverse sfide concentrate nel breve periodo. Il Torino, che si è portato avanti, ha messo in vendita i tagliandi per la sfida con il Lecce, in programma per lunedì 5 settembre alle ore 20.45. Si potrà procedere all’acquisto a partire da oggi, 11 settembre on line sul sito torinofc.vivaticket.it e nei punti vendita a bilitati oppure presso la Biglietteria Nord dello stadio (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18). Si ricorda che l’utilizzo del voucher sarà possibile esclusivamente on line sul sito torinofc.vivaticket.it e presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico. Non sarà utilizzabile presso i Punti Vendita.

Torino-Lecce: i prezzi

15 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

15 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Distinti Granata (10 euro per gli Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16)

60 euro in Poltroncine Granata (30 euro per gli Under 16)

160 euro in Tribuna Grande Torino (80 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni