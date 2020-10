Torino-Lecce: dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa Italia

La sfida di Coppa Italia tra Torino e Lecce è in programma alle 14: ecco come vedere la partita in tv e in streaming

Dopo il punto rimediato al Mapei Stadium in campionato, il Torino di Giampaolo va a caccia di un successo che permetterebbe ai granata di accedere al turno successivo di Coppa Italia. Torino-Lecce sarà la gara del debutto nella competizioni per la squadra: alle 14 il fischio d’inizio al Grande Torino, di fronte ad uno stadio che tornerà ad essere di nuovo vuoto. Come vedere la partita del Toro in tv e streaming? La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 58, e sarà anche possibile vederla in streaming collegandosi su Rai Play e selezionando la modalità “dirette” dove si avranno a disposizione tutti i canali Rai.