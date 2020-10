Gojak: "La storia del Toro la conosciamo pure in Bosnia. Trequartista o mezzala? Uguale" - Toro.it

Le parole del granata Gojak nella conferenza stampa di presentazione del giocatore bosniaco, arrivato a Torino l’ultimo giorno di mercato

Dopo Bonazzoli, è il turno della presentazione di Gojak, il granata arrivato alla corte di Giampaolo proprio sullo scadere del calciomercato estivo: “Dopo tante vittorie e sei anni di carriera importanti avevo bisogno di una nuova sfida quindi appena arrivato il Torino, un grande club, è stata una scelta molto facile per me. Se ho parlato con Pjanic e Dzeko? Si, certo, ho chiesto il loro consiglio perchè loro hanno molta esperienza in Italia. Mi hanno detto cose molto importanti sia sul club che sulla città e per questo pensavo fosse il passo migliore per la mia carriera”.

“Preferisco il ruolo di centrale o del 10”

Poi sull’integrazione in Italia: “Il Toro è un grande club con bravi ragazzi, c’è una bellissima atmosfera e sono sicuro di potermi sentire a casa. Ho già preso un insegnante di Italiano e ho già iniziato a studiare la lingua“.

E di nuovo sul Torino e sul suo ruolo: “E’ un grande club con grandi tifosi, spero mi possa adattare al più presto. Il mio ruolo? I miei due ruoli preferiti sono il centrocampista centrale ma anche il numero 10, un centrocampista più offensiva. Ma dovunque mi metta il mister mi va bene“.

Gojak: “Belotti? Un fuoriclasse e un leader”

Gojak parla poi di Belotti: “E’ un fuoriclasse assoluto, uno dei migliori attaccanti al mondo e un leader molto carismatico. Se conoscevo già il Toro prima di arrivare? Il Torino è molto famoso nel mio paese, la storia del club è conosciuta in tutto il mondo. Non conoscevo nessuno in particolare ma penso che siano tutti giocatori importanti“.

Infine, a chi gli chiede della città e dei suoi idoli: “Non ho un idolo, volgio essere me stesso anche se mi ispiro a Modric e De Bruyne. Non ho ancora avuto modo di vedere la città ma quello che ho visto mi piace“