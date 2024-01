Nonostante l’assenza di Ilic il Torino centra un’altra vittoria che permette ai granata di non perdere il treno Europa

Il Torino di Ivan Juric centra altri tre punti fondamentali per la corsa verso un posto in Europa. All’Unipol Domus di Cagliari i granata hanno sconfitto i rossoblù per 1-2, grazie alle reti di Zapata e Ricci. inutile il gran gol di Viola nel secondo tempo, che aveva riacceso le speranze dei padroni di casa. Nonostante un finale sofferto il Toro è riuscito a tornare dalla Sardegna con il bottino pieno e ora può restare aggrappato ai sogni di qualificazione alle prossime coppe. In campo non c’era Ivan Ilic, che è stato fermato in settimana da problemi alla schiena. Ma chi lo ha sostituito ha giocato comunque una grande partita.

Linetty o Ilic non fa differenza

Dopo ben quattro gare in cui Juric ha fatto altre scelte Karol Linetty è tronato a occupare il centrocampo nella gara contro il Cagliari. I problemi fisici di Ilic hanno costretto l’allenatore croato a puntare sul polacco dal primo minuto che, come al solito, non ha tradito la fiducia del tecnico. L’ex Sampdoria ha giocato una grande partita in compagnia del compagno di reparto Ricci, che ha trovato anche il gol sul finire del primo tempo. Se prima il Toro sembrava non potesse rinunciare alla coppia formata da Ricci e Ilic, ora le cose sembrano cambiate. La sensazione è che tutti siano ben integrati negli schemi tattici dell’allenatore: lo dimostra la prestazione di Cagliari, l’ultima di una lunga serie. Ili resta comunque un insostituibile. Appena avrà recuperato dal fastidio alla schiena tornerà senza dubbio titolare nella formazione di Juric. Il serbo, prima della gara dell’Unipol Domus, era reduce da 10 presenze da titolare consecutive, a dimostrazione della totale fiducia di Juric.