Bellanova ha firmato il secondo assist per Zapata nella gara contro il Cagliari, il suo terzo stagionale con quello a Salerno

Il Torino continua la corsa verso un posto in Europa e batte il Cagliari all’Unipol Domus grazie alle reti di Zapata e Ricci. Il colombiano si è finalmente sbloccato e ha trovato il primo gol lontano dal Grande Torino in maglia granata. Il numero 91, infatti, non aveva mai segnato in trasferta dalla rete realizzata contro il Frosinone al Benito Stirpe, quando vestiva ancora la maglia nerazzurra. Il merito è stato soprattutto di Raoul Bellanova, che dopo un bello scambio con Vlasic ha guadagnato il fondo e ha servito un grande assist all’attaccante. Zapata ha attaccato il primo palo e battere Scuffet è stato poi un gioco da ragazzi. I due hanno poi scherzato sui social: per Bellanova, infatti, si tratta del secondo assist al colombiano: “al terzo cena”, ha scritto l’esterno su Instagram. In allegato una foto con l’ex Atalanta intento nei festeggiamenti.

Che crescita per Bellanova: è al terzo assist stagionale

Dopo un inizio di stagione in sordina Bellanova sta finalmente cominciando a ingranare nei meccanismi del Toro. Con il passare delle settimane l’ex Inter ha acquisito più sicurezza e ora è molto più decisivo in fase offensiva. Con quello realizzato a Cagliari il numero 19 arriva a 3 assist in stagione, dopo quelli messi a segno contro la Salernitana e l’Empoli. Una crescita esponenziale per Bellanova, che per Juric è un insostituibile. Lo dimostra lo scarso impiego di Soppy e Vojvoda, che ultimamente non trovano più spazio nell’undici titolare del croato. Ora il classe 2000 dovrà continuare su questi ritmi per contribuire alla grande rincorsa del Toro verso un posto in Europa, che dista solamente 2 punti.