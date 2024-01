Saba Sazonov contro il Cagliari è entrato benissimo, adesso arriva il suo momento con la maglia del Toro: il numero 15 è sul pezzo

Saba Sazonov: la definizione di essere sul pezzo. Anche del duro lavoro e di aspettare il proprio momento. Contro il Cagliari, al minuto numero 78, è entrato in campo al posto di Sanabria. Ingresso più che positivo, senza paura, con tanto di salvataggio all’ultimo secondo di gara. Corner di Viola, Zappa allunga di testa e Lapadula calcia con il destro: Sazonov ci mette una pezza e poi esulta con la squadra al fischio finale. Juric lo sta facendo giocare piano piano sempre di più, ma è adesso che arriva il suo momento.

Sazonov: il momento è adesso

Juric vede Sazonov più come un difensore centrale, anche se può giocare pure come braccetto destro. Buongiorno è stato ammonito ieri sera, al minuto numero 83. Era diffidato e salterà Torino-Salernitana. Inoltre, per lui si sospetta una lussazione della spalla. Juric ha detto: “A Buongiorno è uscita la spalla, dobbiamo vedere domani mattina ma credo che lo perderemo a lungo”. Sazonov, dopo un lungo processo di integrazione, è pronto. Il sostituto naturale è lui. Nelle ultime tre partite, è sempre entrato in campo. Anche ieri, quando il risultato era in bilico. Juric adora il suo modo di lavorare, ma la concorrenza è tanta e ci vuole del tempo prima di entrare negli schemi.

Il giocatore ne è consapevole

Sazonov ha parlato a fine partita. Il giocatore è consapevole della situazione: “Noi abbiamo difensori forti, fortissimi. Questa concorrenza mi fa bene perché sono giovane, adesso potrei avere questa occasione contro la Salernitana”. Ha poi aggiunto: “Buongiorno sarà squalificato contro la Salernitana, questa potrebbe essere la mia occasione. Forse, forse la giocherò dall’inizio e per me sarebbe importante, perché sarebbe la seconda partita da titolare”. Nella prima, contro il Verona, era uscito dopo poco per infortunio.