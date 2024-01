Contro il Cagliari, Duvan Zapata si è sbloccato in trasferta: per il colombiano gol e prestazione super all’Unipol Domus Arena

La vittoria di ieri sera, non può che portare buon umore in casa Toro. Grazie alle reti di Zapata e Ricci, i granata hanno espugnato un campo molto difficile. In particolare, Duvan Zapata si è sbloccato in trasferta. Non solo il colombiano, ma in generale l’attacco granata non aveva ancora fatto gol in trasferta. Per il numero 91, oltre al gol, una prestazione super da trascinatore vero. Al minuto numero 23′, su assist di Bellanova, ha trovato una rete da attaccante puro. Movimento perfetto ad attaccare il primo palo, poi un destro letale, che si infila sotto le gambe di Scuffet. Quinto gol per lui al Toro, il primo in trasferta. Adesso l’obiettivo è la continuità.

Gol e non solo

Anche senza il gol, le prestazioni di Zapata sono state spesso e volentieri sufficienti. Il giocatore ha un grande spirito di sacrificio. Juric, al termine della partita, ha detto: “Duvan è un top player, con un peso nello spogliatoio allucinante”. Fino ad ora, al Toro, ha trovato 5 gol e 3 assist. In questa Serie A, ha segnato anche un gol con la maglia dell’Atalanta. In trasferta, contro il Frosinone. Juric non può fare a meno di lui e anche il Toro.

Un attacco… quasi al completo

Prima della sfida di ieri sera, Zapata, Sanabria e Pellegri avevano fatto 0 gol in trasferta. Zapata ha fatto gol, ma gli altri ci sono andati molto vicino. Sanabria infatti, nel secondo tempo, se n’è mangiato uno lisciando il pallone. Pellegri invece aveva segnato su assist di Vojvoda. Il 27 però, al momento del passaggio di Gineitis, era in fuorigioco. Nulla da fare quindi: ma l’attacco del Toro, in trasferta, stava per sbloccarsi tutto quanto.