Toro col fiato corto, Longo lancia l’allarme: “La condizione fisica è un problema”

Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Sampdoria, Longo ha messo l’accento sulla condizione atletica: “Dobbiamo alzare l’intensità”

“La condizione atletica è un problema”. Lo ha lasciato intendere più volte, Moreno Longo, nel corso del dopopartita di Torino-Sampdoria 1-3. Il Toro, che “suo” lo è diventato appena cinque giorni fa, ha poca benzina nelle gambe. E contro il Doria lo ha dimostrato una volta di più. Il crollo della ripresa non è stato solo mentale – dopo il secondo gol ospite “sono riaffiorati pensieri vecchi” – ma anche fisico. Due esempi su tutti: il mancato recupero di Ola Aina nell’azione che poi ha portato i blucerchiati a conquistarsi la punizione dell’1-1 e le coperture difettose di Verdi e Berenguer, che invece nel primo tempo avevano dato un buon apporto in entrambe le fasi.

Longo analizza la condizione fisica del Torino

“Non possiamo avere giocatori in difficoltà fisica già solo dopo un’ora di gioco perché vuol dire avere cambi obbligati e poca possibilità di gestire le risorse”, ha analizzato il mister di Grugliasco in conferenza. Superato il sessantacinquesimo, infatti, sono stati in molti ad accusare la fatica: meno corsa, meno lucidità nelle scelte. E al Toro non succede certo da ieri, ma è un problema che si trascina da almeno qualche mese.

D’altronde l’esempio che porta Longo è quello della partita di Verona. Granata in vantaggio 3-0 e poi raggiunti sul pari dagli scaligeri con una rimonta iniziata a venti dalla fine. Era il 15 dicembre scorso.

Con Mazzarri Toro ultimo in Serie A…

Il nuovo tecnico non imputa nulla alla precedente gestione. Però è da registrare un dato: con Mazzarri, i granata sono stati la squadra che ha corso meno tra le venti di Serie A (una media di 103.889 chilometri a partita).

Urgono rimedi. E Longo non si è nascosto: “Dobbiamo alzare il parametro dell’intensità e riuscire a fare quello che stasera abbiamo fatto per mezz’ora in tutti i 90 minuti”. Lavori specifici per tornare brillanti, questo il piano del nuovo tecnico granata. Ma il tempo è poco: prima dell’ultima settimana di marzo, Belotti e compagni non avranno a disposizione soste. Toccherà allo staff tecnico, allora, trovare la metodologia giusta per migliorare performance e risultati.