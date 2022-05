Contro l’Hellas Verona tornerà Lukic, giocatore inamovibile per Juric, senza il quale i granata hanno sempre faticato

Archiviata la brutta sconfitta casalinga rimediata contro il Napoli, il Toro da diversi giorni ha messo il focus sulla sfida contro l’Hellas Verona. Match nel quale Ivan Juric ritroverà Sasa Lukic, dopo che il centrocampista serbo ha scontato la squalifica. Il Toro ritrova così una pedina che si è dimostrata davvero indispensabile nel gioco della squadra granata. Infatti, non può essere di certo un caso che nelle tre partite di campionato in cui il numero 10 del Toro non è sceso in campo i granata abbiano raccolto due sconfitte (contro Venezia e appunto Napoli) e un pareggio (a Bologna). Ora Lukic, che è stato protagonista di un’ottima stagione, è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo per cercare di dare una mano al Toro a tornare alla vittoria dopo la sconfitta rimediata contro i partenopei. Poi, una volta finita la stagione, i granata dovranno blindare Lukic e fare attenzione alle squadre, soprattutto estere, che hanno messo gli occhi sul centrocampista ex Partizan Belgrado. Ma adesso la testa è rivolta alla partita contro l’Hellas Verona, un avversario molto ostico.

Il duello Pobega-Mandragora è pronto ad infiammarsi

Con il rientro di Lukic ci sarà un ballottaggio tra Rolando Mandragora e Tommaso Pobega, uno dei due rimarrà fuori. Senza alcuna ombra di dubbio entrambi avranno tanta voglia di giocare e proveranno a dimostrarlo in questi giorni di lavoro al Filadelfia. Pobega vorrà scendere in campo dopo l’errore commesso contro il Napoli, dove il centrocampista ex Spezia si è fatto soffiare il pallone da Fabian Ruiz favorendo così il gol dello spagnolo. Ma bisogna anche dire che contro gli azzurri neanche Mandragora ha fatto bene finché è rimasto in campo, prima di essere sostituito per fare spazio proprio a Pobega. Entrambi hanno tanta voglia di riscatto e dovranno cercare di convincere Juric, perché in campo c’è spazio solo per uno dei due. A prescindere da chi scenderà in campo, i granata non vorranno sbagliare un’altra partita.