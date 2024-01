Milinkovic-Savic e Djidji si sono recati al Torino FC Store per incontrare i tifosi, fare foto insieme e firmare autografi

Dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa il Toro è tornato ad allenarsi ieri, mercoledì 17 gennaio, per iniziare a preparare l’importante e ostica sfida contro il Cagliari. Partita che si giocherà venerdì 26. Infatti, a causa del rinvio della sfida contro la Lazio, in quanto i biancocelesti sono impegnati con la Supercoppa, Rodriguez e compagni questo weekend non scenderanno in campo. Per alleviare un po’ la “mancanza di Toro” ai propri tifosi, la società granata qualche giorno fa ha organizzato un Meet&Greet con Vanja Milinkovic-Savic e Koffi Djidji che si è svolto oggi al Torino FC Store di Corso Agnelli 24/a. Dunque il portiere serbo e il difensore ex Crotone hanno trascorso un pomeriggio diverso durante il quale hanno firmato autografi, scambiato due parole e scattato foto con i tanti presenti.