Il Torino, alla ricerca di un esterno sinistro per Juric, ha messo gli occhi su Cuiabano, brasiliano del Gremio: chi è

Tra i tanti giovani che si sono messi in mostra nella stagione terminata da poco del campionato brasiliano, spicca anche Cuiabano. Il giovanissimo, classe 2003, ha inciso in qualche modo nell’ottima stagione del Gremio, arrivato 2° in campionato e a un passo dal trionfo. Nella sua prima stagione da professionista, in cui ha effettuato il salto dall’Under 20 ai grandi del Tricolor, il terzino ha messo insieme 14 presenze tra Serie A, Copa do Brasil e Campeonato Gaucho, arricchite da 3 gol. Partito spesso da titolare nella prima parte di stagione, Cuiabano ha poi giocato molto meno nella seconda metà di campionato, finendo sotto l’esperto Reinildo nelle gerarchie di mister Portaluppi.

Le caratteristiche

Luis Eduardo Soares da Silva, in arte Cuiabano in onore della città natale (Cuiabà), è nato il 16 febbraio del 2003. Alto 1,79 metri, il giocatore del Gremio è dotato di ottime qualità, soprattutto per il ruolo che ricopre. Il 20enne, infatti, è un esterno sinistro in grado di giocare sia in una difesa a 4 che in posizione più avanzata, in un eventuale centrocampo a 5. Capace di correre ininterrottamente per tutta la corsia mancina, l’esterno è dotato di un ottimo cross, ma allo stesso tempo di un buon tiro, che come detto gli ha permesso di segnare già 3 reti. Caratteristica importante è anche il fisico imponente, che riesce a mescolarsi con una buonissima capacità di dribbling. Un mix di fattori che lo rendono uno dei migliori prospetti verdeoro per il futuro, in attesa di poter spiccare il volo verso l’Europa, in modo da farsi notare ancora di più. Tante squadre, infatti, hanno già messo gli occhi su di lui, che sia per quest’anno o per il prossimo, dopo un’altra stagione di apprendistato in Sudamerica.