Ricardo Rodriguez, capitano del Torino, ha parlato a DAZN Talks: “Diciamo che sono uno che non si ferma mai”

Ricardo Rodriguez, capitano del Torino, ha parlato a DAZN Talks. La sua è stata una lunga chiacchierata. Queste le sue parole: “Ci siamo allenati forte, in maniera intensa come sempre. Così deve essere sempre. Avevamo tre giorni liberi ma non mi piace stare troppo fermo. Ho fatto un giorno di palestra perché se non faccio bene non mi trovo bene, anche quando sono in vacanza. Dicamo che sono uno che non si ferma mai. Indossare la fascia da capitano è bello. Prima è stata di Lukic, poi Juric l’ha consegnata a me. L’ha deciso il mister ma so perché l’ha fatto, perché sono uno dei giocatori più esperti in squadra e ho giocatori tante partite anche in Nazionale, poi con il Milan, il Wolfsburg, il PSV. Non poteva darla subito a un giovane. Per me è una cosa nuova essere capitato di una squadra, ora è il secondo anno che lo faccio e questa cosa mi responsabilizza di più. Devo essere un esempio anche per i giovani, aiuto tutti quelli che hanno bisogno. Con Juric c’è un bel rapporto, ci diciamo le cose in faccia, anche se c’è qualcosa che non va. A volte gli chiedo anche dei giorni liberi per la squadra, anche se con lui non è facile (ride, ndr). Ma con il mister si può parlare, c’è una bella relazione aperta e sincera”.

A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO