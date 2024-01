Il Toro insieme a Empoli, Salernitana, Genoa e Atalanta è tra le squadre che fin qui hanno ricevuto solo un rigore a favore

Il campionato di Serie A prosegue a passo spedito e si sta dimostrando molto avvincente. Con la lotta scudetto, principalmente tra Inter e Juve, apertissima, poi ci sono tante squadre che possono ambire all’Europa e anche la lotta salvezza può portare anche dei risvolti interessanti. Tra numeri, dati e statistiche interessanti c’è senza alcuna ombra di dubbio quello che riguarda quanti rigori hanno avuto a favore le squadre del massimo campionato italiano. Per questo dato viene stilata una speciale classifica, dove al momento il Toro non occupa una buona posizione. Infatti il Torino è ultimo, insieme ad altre quattro squadre.

L’Inter guida la classifica

Ma andiamo con ordine. Fino ad ora la squadra di Serie A che in questo campionato ha ricevuto più rigori a favore è l’Inter. Ai nerazzurri sono stati fischiati ben 9 rigori a favore e tutti i 9 sono stati realizzati. Al secondo posto troviamo il Napoli con 7 rigori a favore di cui 5 messi a segno e 2 sbagliati. Al terzo posto, invece, c’è il Frosinone con 6 rigori a favore. Tutti e sei hanno portato i ciociari a gonfiare la rete.

Torino, un rigore contro l’Atalanta e tanti torti arbitrali

Se si va giù giù, proprio al fondo della classifica e cioè se si va a vedere chi occupa l’ultima posizione, vediamo che ben quattro squadre: il Toro, il Genoa, l’Empoli e la Salernitana. Tutte quattro queste squadre fin qui hanno avuto solamente un rigore a favore. E altra curiosità degna di nota, l’unico rigore che hanno avuto a disposizione è stato realizzato. L’unico rigore che è stato fischiato ai granata risale al 4 dicembre 2023 nel match contro l’Atalanta. A mettere a segno quel rigore fu Antonio Sanabria. Infine, bisogna ricordare che il Toro qualche rigore in più l’avrebbe potuto avere ma a causa di alcuni errori arbitrali non è stato così. Non a caso il patron granata Urbano Cairo ha spesso alzato la voce contro i diversi torti arbitrali con la speranza che le cose possano cambiare.