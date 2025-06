Due scudetti in 8 giorni. Ieri, 20 giugno, l’Under 17 ha bissato il successo dell’Under 18 confermando la qualità delle giovanili granata

La gioventù granata brilla di luce propria. Ieri, 20 giugno, allo stadio “Stirpe” di Frosinone il Torino Under 17 si è laureato Campione d’Italia per la sesta volta nella sua storia. Il successo dei ragazzi di Rebuffi arriva a distanza di 45 anni dall’ultimo tricolore nella categoria.

I giovani granata hanno replicato dopo 8 giorni il meraviglioso scudetto dell’Under 18. Poco più di una settimana fa i ragazzi di Michele Vegliato hanno battuto la Roma e si sono laureati campioni. Un uno-due del settore giovanile del Toro che ricorda quanto le fondamenta granate siano solide.

E la Primavera sorride

A trarre grande beneficio dal doppio storico successo è la Primavera del Torino. La formazione attualmente allenata da Christian Fioratti è pronta ad accogliere i giovani talenti granata. In primis Andrea Luongo. Ieri, il centrocampista classe 2008 ha regalato lo scudetto all’Under 17 con un meraviglioso cucchiaio nel quinto e ultimo rigore contro il Milan.

Luongo sarà aggregato alla Primavera per il prossimo ritiro estivo e Baroni avrà modo di visionare il baby talento da vicino. Paolo Vanoli ha gettato le basi per una nuova filosofia in casa Toro: credere nei giovani. Il salto dalle due Under alla prima squadra è gigante, mentre il passaggio dalla Primavera alla Serie A è più agevole e permette ai ragazzi di approdare tra i “grandi” del Toro con maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

La scuola calcio granata una garanzia

Gran parte dei protagonisti dei successi dell’Under 17 e 18 sono prodotti della scuola calcio del Torino. Il nido granata ha allevato talenti pronti a spiccare il volo verso l’alto. Tra le stelle più brillanti dell’Under 17 che provengono dalla scuola calcio del Toro ci sono Cristian Turola e David Bonacina.

L’Under 18 ha accolto dalla scuola granata profili di grande prospettiva come Riccardo Anino, Davide Finizio, Tommaso Gallo, Arthur Spadoni, Lorenzo Ferraris e Davide Finizio. Il settore giovanile è l’oro del Torino, pronto a pescare ancora dai talenti delle Under per sognare un futuro in Europa.