Un grande ex nella partita di domenica sera tra Torino e Milan sarà Pobega, un giocatore che Juric rimpiange molto

La sfida Torino-Milan in programma domenica sera tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino sarà una partita ricca di significato per diversi motivi. Principalmente per il fatto che entrambe le squadre vogliono dare continuità ai risultati positivi raccolti nelle ultime uscite. Chi sicuramente vivrà in maniera molto particolare la sfida tra i granata e la squadra di Stefano Pioli è Tommaso Pobega. Il centrocampista ex Spezia, dopo aver vissuto in granata lo scorso campionato, si appresta ad affrontare per la prima volta il Toro da avversario, in quello che lo scorso anno è stato il suo stadio. Ivan Juric sicuramente riabbraccerà molto volentieri Pobega, un giocatore con il quale ha intrapreso, anche se solamente per un anno, un percorso davvero importante. Il centrocampista triestino nella scorsa stagione ha rappresentato una pedina fondamentale. Non a caso Pobega manca molto al tecnico croato e il giocatore classe 1999 viene spesso nominato da Juric. Il Toro quest’anno non ha un centrocampista con le qualità e le caratteristiche di Pobega, tra cui la sua ottima fisicità.

Pobega al momento dei saluti scrisse: “Toro non mi hai mai fatto sentire solo”

Ma se al Toro manca Pobega, anche al centrocampista rossonero manca un po’ il club granata che ha rappresentato una tappa davvero preziosa per crescere e migliorare, tanto da valergli la conferma al Milan. Al momento dei saluti Pobega riservò parole al miele al Toro, scrivendo sul proprio profilo Instagram una lettera non lunghissima ma ricca di significato nella quale si leggeva: “Finita un’altra stagione, un anno intenso in cui ho dato sempre il massimo e lottato su ogni pallone! Un anno in cui ho conosciuto grandi persone oltre che professionisti. Ringrazio tutti, compagni, staff, società e tifosi per avermi accolto e non avermi mai fatto sentire solo”. Anche per questo motivo il match di domenica sera per Pobega non sarà come tutti gli altri.