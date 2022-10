L’ex attaccante del Toro è ancora svincolato e sta cercando una squadra che possa puntare su di lui per rilanciarsi

Anche quest’anno sono diversi i giocatori che sono rimasti senza squadra. Tra di loro spiccano anche diversi nomi importanti tra cui c’è Simone Zaza che è svincolato, come un altro ex granata del quale i tifosi del Toro si ricorderanno molto bene, ovvero Nikola Maksimovic che si lasciò in maniera molto brusca con il club granata. Ma tornando all’attaccante classe 1991, nelle scorse ore si è registrato un forte interessamento per lui da parte del Zurigo, club della Prima Divisione svizzera che tra l’altro sta giocando anche l’Europa League. Ma l’offerta presentata a Zaza è stata rispedita al mittente; si vedrà se la trattativa proseguirà e se Zaza si trasferirà in Svizzera. Sicuramente l’attaccante ex Ascoli e Sassuolo, dopo aver rescisso durante la scorsa estate il contratto che lo legava al Toro, ha tantissima voglia di tornare a giocare in un club che creda in lui e nel quale possa esprimersi al meglio anche, anzi soprattutto, per rifarsi dato che l’esperienza all’ombra della Mole sponda granata è da considerarsi certamente molto negativa e deludente.