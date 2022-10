Il Toro per volare sempre più in alto ha bisogno anche dei gol di Miranchuk, il russo fin qui ha segnato solo una rete in campionato

La partita contro il Milan, in programma domenica sera tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, per la squadra guidata da Ivan Juric rappresenterà un crocevia molto importante. Infatti, dopo diversi alti e bassi il Toro andrà alla ricerca di una vittoria contro una big, anche per dare continuità al successo rimediato contro l’Udinese, squadra rivelazione di questo campionato di Serie A. Per poter fare bene contro i rossoneri ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, anche di Alexey Miranchuk che, come tutti i giocatori del Toro, in questa prima parte della stagione ha avuto alti e bassi, momenti bui soprattutto a causa dell’infortunio che lo ha colpito. Ma adesso bisogna pensare solamente al presente e Ivan Juric, così come tutti i tifosi del Toro, si aspetta tanto dal numero 59 granata, soprattutto si aspetta da lui tanti gol. Fin qui il trequartista ex Atalanta ha segnato solamente un gol in campionato, alla prima giornata nel match contro il Monza. Già a partire dal complicato match contro il Milan secondo in classifica Miranchuk dovrà cercare di trovare la via del gol.

Miranchuk contro l’Udinese non ha segnato ha fornito un grande assist

Il trequartista russo nel match contro l’Udinese non ha segnato ma ha messo il proprio zampino nell’azione che ha portato al gol realizzato da Ola Aina. Il giocatore ex Atalanta, dopo esser stato servito da Nikola Vlasic, aveva già intenzione di servire il nigeriano che si stava inserendo alle sue spalle e così ha fatto. Miranchuk ha permesso al numero 34 granata di mettersi nelle migliori condizioni possibili per segnare e così l’ex difensore del Chelsea ha gonfiato la rete e ha sbloccato il match. Adesso contro il Milan il trequartista russo vuole fare meglio rispetto a quanto ha fatto vedere a Udine. Per lui segnare rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti.