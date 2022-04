Juric dopo la partita contro l’Atalanta ha ammesso che la scelta di puntare su Milinkovic-Savic non è stata casuale: il motivo

Dopo essere sceso in campo nel match casalingo contro lo Spezia, Vanja Milinkovic-Savic è stato schierato da Ivan Juric anche nel complicato match contro l’Atalanta, sfida di recupero della 20a giornata. Il tecnico croato dopo la partita in conferenza stampa ha spiegato perché ha preferito far giocare il portiere serbo e non Etrit Berisha che, prima dello stop per influenza, stava facendo bene. Juric ha dichiarato: “Berisha ha avuto la febbre. Ma oggi la scelta è stata tecnica: i rilanci lunghi di Vanja mi servivano per ridurre la pressione dell’Atalanta”. Dunque una scelta non solo dovuta allo stato di salute e all’influenza che nei giorni scorsi aveva colpito il portiere albanese. Ora Berisha farà di tutto per riconquistare il posto tra i pali per la partita contro l’Empoli, anche se non sarà semplice soprattutto perché fin qui l’ex tecnico dell’Hellas Verona si è sempre detto soddisfatto della stagione del numero 32 granata, nonostante il giocatore abbia commesso qualche errore.

La prestazione di Milinkovic rimediata contro l’Atalanta

Berisha spera di poter ritornare a giocare, anche per le diverse sbavature che ha lasciato la prestazione di Milinkovic-Savic rimediata contro l’Atalanta. Una partita, quella del portiere serbo, alla quale si fa molta fatica a dare un voto sufficiente. Sicuramente il numero 32 del Toro poteva fare di più sul tiro abbastanza centrale di De Roon, che ha portato al momentaneo 2-1 in favore dei neroazzurri. Invece, non si possono attribuire colpe al portiere serbo sui due rigori: il primo lo stava quasi per parare. Ora toccherà a Juric decidere a chi affidare la porta del Toro per il finale di campionato, con il club granata che si sta già guardano attorno per decidere il portiere della prossima stagione e già diversi nomi di portieri sono stati accostati al Toro. Intanto, il duello tra Berisha e Milinkovic-Savic è pronto ad infiammarsi sempre di più.