La squadra guidata da Juric ha perso tantissimi punti in partite nelle quali era riuscita a portarsi in vantaggio

Il campionato di Serie A 2021/2022 si appresta ormai a concludersi. Per il Toro, che naviga a metà classifica e che fino ad oggi ha raccolto 44 punti, dopo gli scorsi due anni passati a lottare per non finire in Serie B questo è stato un buon campionato, anche grazie al grande lavoro di Ivan Juric. Però si può dire e sottolineare che in casa Toro c’è sicuramente grande rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Infatti i granata hanno buttato via 19 punti da situazioni di vantaggio, come nell’ultima partita contro l’Atalanta, ma non solo. Si potrebbero elencare tanti altri esempi, come le sfide casalinghe contro Lazio e Sassuolo o come il match in trasferta contro il Venezia e Cagliari. Una cosa è certa: con quei 19 punti in più i granata attualmente starebbero addirittura combattendo per un posto che gli consentirebbe di disputare la prossima Champions League. Ecco, così il rammarico cresce ancora di più.

Toro: sono 16 i gol subiti dal 75’ minuto in poi

Inoltre c’è da evidenziare che i granata hanno subito ben 16 gol nell’ultimo quarto d’ora di partita, considerando anche i recuperi. Un problema che il Toro si sta portando avanti ormai da troppo tempo e che fa crescere rabbia e rammarico. Juric dovrà affrontare anche questo guaio che sicuramente non può riguardare fattori tecnico-tattici o fisici, ma che riguarda soprattutto un aspetto mentale. Sicuramente l’ex tecnico dell’Hellas Verona proverà in tutti i modi a risolvere questo problema prima della fine della stagione, anche perché il Toro non può assolutamente portarsi avanti questa problematica anche nella prossima stagione rischiando di perdere di nuovo tanti punti per strada, come accaduto in questo campionato.