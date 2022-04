Ricci si appresta a fare ritorno a casa, infatti il Toro si prepara ad affrontare l’Empoli club dove è cresciuto il centrocampista del 2001

Piano piano ci stiamo avvicinando al rush finale di campionato e il Toro, dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta, si appresta ad affrontare l’Empoli. Una gara nella quale i granata vorranno portare a casa i 3 punti necessari per cercare di finire il più in alto possibile il campionato, ma per il Toro sarà una sfida senza particolari pressioni o motivazioni. Invece, per Samuele Ricci sì che sarà una sfida particolare. Il centrocampista granata infatti affronterà per la prima volta da avversario l’Empoli, club dove è cresciuto e si è formato. Con il club toscano Ricci ha fatto il suo esordio in Serie B a soli 18 anni in un match contro il Cittadella, vinto 1-0 dagli azzurri. E sempre con l’Empoli Ricci ha fatto il suo esordio e il suo primo gol in Seria A. L’esordio risale al 21 agosto 2021 nel match contro la Lazio, mentre la prima rete nel massimo campionato italiano risale al 26 settembre scorso nella partita contro il Bologna. In più non bisogna dimenticare che con la maglia del club azzurro Ricci ha conquistato anche una promozione in Serie A. Per tutti questi motivi, per il numero 28 granata quella di domenica pomeriggio non sarà una partita come tutte le altre.

Ricci vuole dimostrare all’Empoli di essere cresciuto

Al di là dei tantissimi ricordi e delle emozioni che domenica al Castellani attraverseranno la mente di Ricci, sicuramente il centrocampista classe 2001 non vorrà sfigurare. Anzi, tutt’altro vorrà dimostrare alla sua ex squadra di essere cresciuto sotto l’ala protettiva di Ivan Juric, anche se i margini di crescita sono ancora molto ampi. Ricci arriva alla partita contro l’Empoli dopo una buona prestazione rimediata contro l’Atalanta e anche per questo contro l’Empoli vorrà fare bene per conquistare sempre di più il Toro. Sicuramente anche contro il club toscano la sua attenzione, i suoi inserimenti in fase offensiva e i ripiegamenti in difesa non mancheranno.