Dopo il migliore degli esordi, il russo sta faticando come tutto il reparto offensivo: Juric vuole vedere risultati

Ci sono scommesse che si perdono, altre si vincono. Juric vuole che quella su Aleksey Miranchuk appartenga alla seconda categoria. Luci e ombre per il russo in questa prima aprte di stagione. Voluto fortemente e alla fine arrivato, ha da subito conquistato il cuore del tecnico croato, che ha finito col privarsene solo per cause di forza maggiore. Perno della sua trequarti, non è però ancora stato in grado di ricambiare la fiducia ottenuta. Il Toro ora ha bisogno di lui più che mai ed è quindi arrivato il momento di farlo. Ne ha parlato anche in conferenza stampa: “Miranchuk? Ho la sensazione che possa dare di più, è la mia sensazione quando guardo l’allenamento. Vorrei dargli piena fiducia, penso possa darci di più come giocatore, spero che il prima possibile cominci”.

Miranchuk, un acquisto importante per i granata

Nome altisonante del mercato estivo che dal maestro è passato all’allievo, il trequartista di proprietà della Dea è arrivato per trovare spazio. Grazie al gioco di Juric simile a quello proposto da Gasperini, non è stato difficile entrare nel giro, da cui è uscito poco dopo il debutto a causa di un infortunio. Galeotti furono quei 45 minuti contro il Monza: un gol rimediato con tanta sfortuna annessa per lui, che è rimasto a guardare per un mese. Il rientro è stato però meno produttivo del previsto.

Toro, fatica per Miranchuk e l’attacco

Miranchuk però sa che deve dare di più. La fiducia è difficile da conquistare, ma perderla è davvero facile e, se i risultati non arrivano, potrebbe essere il suo turno. Il Toro ha bisogno di ripartire al meglio e cominciare a macinare punti, gli stessi persi a causa di gol che mancano. Con la scia della Coppa Italia, l’Udinese può essere l’occasione giusta per provarci e il russo dovrà dare il massimo.