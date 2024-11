Ecco dove vedere Torino-Monza in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 24 novembre alle 15

Torino-Monza si gioca domenica 24 novembre alle ore 15, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Partita complicata per entrambe le squadre, con gli allenatori sotto esame. Granata chiamati a rialzarsi dal periodo negativo. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.