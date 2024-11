I precedenti di Torino-Monza in Serie A. Solo due sfide: un pareggio e una vittoria per i granata che sono imbattuti

Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, con i granata che sono stati molto impegnati, riparte la Serie A. Domenica 24 novembre, alle ore 15, c’è Torino-Monza. La squadra di Alessandro Nesta ha vinto solo 1 partita finora in Serie A. Invece il Torino di Vanoli, dopo una partenza col botto, è in piena crisi. Partita all’interno della quale il Toro deve rialzarsi in qualche modo. Non sono molti i precedenti in Serie A. Il motivo? Il Monza è stato promosso nella massima serie per la prima volta solo nella stagione 2022/2023. Quindi i precedenti sono solo 2. 1 pareggio e 1 vittoria per i granata. Toro quindi ancora imbattuto in casa contro il Monza in Serie A. Di seguito, i 2 precedenti.

Il pareggio della stagione 2022/2023

Nella stagione 2022/2023, Torino e Monza si sono affrontate nella giornata numero 34. Era il 7 maggio 2023, alle ore 15. Risultato finale di 1-1. Juric contro Palladino, subentrato a Stroppa. Primo tempo con poche emozioni, che si chiude sullo 0-0. Poi nella ripresa, al 46′, la sblocca Antonio Sanabria. Assist di Vlasic. All’86’ però, pareggia i conti Caprari. Gran destro a giro il suo, su assist di Petagna. Poi tante polemiche 1 minuto dopo, all’87’. Rovella tira giù Ricci in area, ma per l’arbitro non c’è niente. I granata protestano e fanno bene. Ma la partita finisce 1-1.

La vittoria della stagione 2023/2024

Nella stagione 2023/2024, Torino e Monza si sono affrontate nella giornata numero 30. Era il 30 marzo 2024, alle ore 15. Risultato finale di 1-0. Ancora una volta, Juric contro Palladino. Primo tempo finito 0-0 con poche palle gol. Nella ripresa il Toro prova in tutti i modi a passare in vantaggio, sotto una pioggia incessante. Gol che arriva al 69′ su calcio di rigore segnato da Antonio Sanabria. Fallo di Pessina su Ricci: ammonito. Poco dopo, altro fallo di Pessina su Ricci ed espulsione. Vittoria importante quella per il Toro.