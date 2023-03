Se la squadra guidata da Juric fatica a segnare in casa i partenopei trovano molto facilmente la via del gol lontano da Napoli

Nel calcio si sa, alla fine ciò che conta è segnare. Per questo molto spesso prima di partite importanti, come può essere il match Torino-Napoli, si vanno a vedere i feeling delle due squadre con il gol. Se si vuole essere ancora più accurati, si guarda quanti gol ha segnato la squadra che gioca in casa di fronte al proprio pubblico e si va a vedere quante reti ha segnato la squadra che gioca in trasferta lontano dal proprio stadio. Facendo questa analisi, per quanto riguarda i granata e la squadra allenata da Luciano Spalletti si può notare che, mentre i granata fanno molta fatica a segnare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, gli azzurri lontano da Napoli, così come in casa, sono una vera e propria “macchina da gol”. Poi alla fine parlano i risultati: il Toro in casa in 12 partite giocate ha raccolto 5 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte. Mentre gli azzurri in trasferta hanno disputato 13 match collezionando 11 vittorie, 1 solo pareggio e solamente 1 sconfitta. Il Napoli ha pareggiato contro la Fiorentina e perso contro l’Inter. Queste due sono state le uniche partite fuori casa nelle quali i partenopei non hanno trovato la via del gol.

Torino: solo 11 gol fatti in casa, ma il reparto offensivo sta rendendo bene

In totale la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis fin qui, lontano dallo stadio Diego Armando Maradona, ha segnato ben 27 gol. Ora bisognerà vedere se i campani domenica pomeriggio riusciranno a segnare anche al 5º migliore reparto difensivo della Serie A o se succederà quanto capitato contro la Fiorentina e l’Inter. Ovviamente però il Toro, oltre a cercare di non prendere gol, dovrà cercare in tutti i modi di segnare al Napoli. I granata fino ad oggi in casa hanno realizzato solamente 11 reti, ma a far ben sperare in vista della sfida contro gli azzurri è il fatto che molto probabilmente Ivan Juric, dopo diverso tempo, avrà a disposizione tutti i suoi sei attaccanti. E anche che Yann Karamoh e Antonio Sanabria, nell’ultimo periodo artefici di diversi gol, non vogliono assolutamente fermarsi. Il Napoli è avvisato.