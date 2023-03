Spalletti e Juric si sono affrontati sette volte e in tutte sette le partite ad avere la meglio è stata la squadra dell’allenatore del Napoli

Il Napoli, dopo la vittoria in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ha già messo nel mirino la partita contro il Toro. Una sfida dove ovviamente i partenopei partono favoriti sulla carta, ma sicuramente sarà un match molto combattuto nel quale i granata venderanno cara la pelle, anche perché Rodriguez e compagni vorranno assolutamente dare continuità ai successi ottenuti contro il Bologna, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, e contro il Lecce in trasferta. In più, per Ivan Juric non sarà una partita come le altre perché andrà ad affrontare Luciano Spalletti, tecnico contro il quale l’allenatore croato ha sempre perso. Juric e Spalletti infatti si sono scontrati in ben sette occasioni e tutte e sette le volte ad avere la meglio è stato il tecnico toscano. Il tecnico croato e l’ex allenatore dell’Inter si sono affrontati la prima volta nella stagione 2016/2017, quando Juric allenava il Genoa e Spalletti guidava la Roma. Nel girone d’andata in Liguria i giallorossi vinsero 1-0, mentre al ritorno si imposero per 3-2. Poi i due tecnici si incontrarono di nuovo nella stagione successiva, con Juric sempre allenatore del Genoa mentre il tecnico toscano era passato all’Inter. Anche in quell’occasione Spalletti sconfisse Juric per 1-0. Nella stagione 2018/2019, con i due allenatori sempre al timone di Inter e Genoa, Spalletti rifilò una brutta batosta al croato con i nerazzurri che sconfissero il Genoa 5-0.

Juric-Spalletti: i precedenti sulle panchine di Napoli e Torino

Passando invece alla storia più recente, l’ex tecnico dell’Hellas Verona e il tecnico italiano classe 1959 sono tornati ad affrontarsi nella scorsa stagione con Juric allenatore del Toro e Spalletti al Napoli. Nello scorso campionato i partenopei in casa vinsero 1-0 grazie a un gol di Victor Osimhen e in territorio piemontese vinsero ancora una volta 1-0, però a segnare fu Fabian Ruiz. Mentre, nel girone di andata del campionato in corso, allo stadio Diego Armando Maradona Spalletti sconfisse Juric 3-1 e a segnare per gli azzurri furono due volte Frank Anguissa e un gol di Khvicha Kvaratskhelia. Invece per i granata trovò la gioia del gol Antonio Sanabria. Memore degli scontri del passato, Juric domenica pomeriggio proverà in tutti i modi a raccogliere il suo primo risultato positivo contro il collega Spalletti. Un obiettivo difficile, ma sicuramente non impossibile. La speranza dell’allenatore croato è quella che gli azzurri, durante la partita contro la sua squadra, patiscano il fatto di aver giocato anche in settimana in Champions League.