Il Torino in vista della partita contro il Napoli ha deciso di aumentare il numero degli steward, saranno migliaia i sostenitori napoletani

Il Torino di Ivan Juric si appresta ad ospitare il Napoli primo in classifica con 68 punti. Per la partita tra i granata e i partenopei, come ormai si sente dire da diversi giorni, è prevista un’invasione da parte dei tifosi azzurri per seguire la loro squadra del cuore. I tifosi azzurri, proprio nella sfida contro il Toro, potranno tornare in trasferta dopo circa due mesi di sospensione dovuti agli scontri avvenuti l’8 gennaio scorso tra diversi tifosi azzurri e alcuni sostenitori della Roma. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, ci sarà un particolare occhio di riguardo per la partita tra il Toro e i campani e verrà impiegato un notevole numero di forze dell’ordine per evitare che possano esserci degli scontri. Anche il club granata ha deciso di aumentare il numero degli steward impiegati al filtraggio per l’ingresso all’interno dell’impianto sportivo così da garantire una maggiore sicurezza.