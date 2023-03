L’attaccante neroverde, che in estate è stato corteggiato a lungo dal Toro, in un’intervista ha spiegato perché ha scelto il Sassuolo

Armand Laurienté è senza alcuna ombra di dubbio una delle rivelazioni più belle della Serie A. L’attaccante ex Lorient, grazie alle sette reti messe a segno fin qui in questa stagione e grazie alle ottime prestazioni che sta fornendo, è sempre di più un punto di riferimento per il club neroverde. Il Toro, che durante la scorsa estate ha cercato a lungo di portare Laurienté all’ombra della Mole, molto probabilmente vedendo l’impatto che il giocatore classe 1998 sta avendo nel massimo campionato italiano si starà mangiando le mani. Ma la scelta di accasarsi al Sassuolo e non da altre parti l’ha spiegata proprio il numero 45 neroverde in un’intervista rilasciata ai microfoni di SassuoloNews.net. Laurienté infatti quando gli è stato chiesto il motivo per cui la scorsa estate ha deciso di trasferirsi nel club emiliano ha risposto: “Mi piaceva lo stile della società e la filosofia di gioco del Sassuolo. E poi hanno veramente creduto in me fin dall’inizio della trattativa, decisamente lunga e complicata. Sono davvero contento della scelta che ho fatto”.