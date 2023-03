Il numero 7 del Toro sta recuperando dalla contusione al polpaccio e conta di essere arruolabile per la partita contro il Napoli

Ivan Juric sta cercando di curare ogni minimo dettaglio in vista della partita contro il Napoli, perché la sfida contro i partenopei è quasi proibitiva se si guardano le prestazioni e i risultati che stanno rimediando. Il tecnico croato spera di avere a disposizione più giocatori possibili per cercare di contrastare la squadra azzurra. L’ex tecnico dell’Hellas Verona sta tenendo le dita incrociate molto bene con la speranza che almeno Yann Karamoh possa tornare a disposizione, dopo essersi fermato prima della partita contro il Lecce a causa di un colpo al polpaccio accusato nel corso della partita contro il Bologna. L’attaccante ex Inter rappresenta un elemento davvero importante per Juric, un giocatore che sta facendo benissimo e che ha ancora ampi margini di miglioramento. Oltre a Karamoh, per la partita contro la squadra di Luciano Spalletti i granata potrebbero recuperare anche un’altra pedina fondamentale nello scacchiere di Juric, ovvero Nikola Vlasic. Il giocatore, dopo diverse settimane fuori dai giochi, avrà bisogno di tempo per recuperare la migliore condizione fisica. Dunque, dopo molto tempo, il tecnico granata potrebbe ritrovarsi con il reparto offensivo al completo in vista del match contro i campani.

Karamoh: l’obiettivo è tornare a disposizione e cercare di fare male anche al Napoli

Sicuramente Karamoh farà davvero di tutto per tornare a disposizione per il match contro gli azzurri. Il giocatore granata vuole continuare la strada intrapresa, un percorso che gli sta regalando davvero tante soddisfazioni. L’attaccante franco-ivoriano ha rimediato prestazioni molto positive e nell’ultimo periodo è riuscito a trovare la via del gol nelle partite contro Udinese, Juventus e Bologna. Ora non vuole di certo fermarsi e sa benissimo che segnare anche a una squadra come il Napoli sarebbe stupendo e questo gli sta facendo già venire l’acquolina alla bocca. A patto che quel gol risulti utile e dunque possa portare il Toro a conquistare un risultato positivo, dando così continuità ai successi ottenuti contro il Bologna e il Lecce.