I granata continuano la corsa verso il settimo posto e sperano che Juve e Bologna possano perdere nel prossimo turno di campionato

Se la squadra guidata da Ivan Juric è super, iper mega concentrata sulla complicatissima sfida contro il Napoli, capolista con ben 68 punti, c’è chi tra tifosi, esperti e semplici amanti del mondo del pallone, prova a pronosticare la classifica finale di Serie A. È ben noto a tutti che il Toro ambisce ad arrivare settimo, con la speranza che quella posizione in classifica possa significare tornare in Europa. Chi vuole capire se Rodriguez e compagni riusciranno ad arrivare all’obiettivo sperato a fine stagione deve per forza guardare l’andamento e il calendario delle rivali per il settimo posto. Bene, nel prossimo turno di campionato, la Juve, che attualmente si trova proprio ad occupare il settimo posto in classifica con un solo punto in più rispetto ai granata, affronterà l’Inter a San Siro. Una sfida molto complicata dunque quella che aspetta ai bianconeri. Mentre il Bologna, allenato da Thiago Motta, che si trova dietro al Toro e occupa il nono posto con 36 punti (cioè uno in meno dai granata) dovrà vedersela con la Salernitana di Paulo Sousa che vorrà assolutamente vincere per strappare dei punti importanti nella corsa verso la salvezza.

Non solo Juve e Bologna: attenzione anche all’Udinese

Per fare bene i calcoli nella corsa verso il settimo posto non si può non dare un’occhiata anche all’Udinese, allenato dalla vecchia conoscenza granata Andrea Sottil, dato che i bianconeri, che stanno portando avanti un campionato molto importante, hanno 35 punti e in caso di una vittoria nel match contro il Milan e una sconfitta dei granata contro il Napoli supererebbero il Toro in classifica. I friulani però si troveranno ad affrontare un Milan molto agguerrito che vorrà sicuramente riscattarsi dopo il pareggio rimediato in casa contro la Salernitana. Il primo step per i granata però deve essere quello di riuscire a portare a casa un risultato positivo contro i partenopei, in uno stadio che tra l’altro vedrà una massiccia presenza di tifosi napoletani.