Sono 5 i calciatori del Torino che scenderanno in campo con le maglie dei rispettivi Paesi: i primi sono Gineitis e Coco
Mentre al Filadelfia prosegue la preparazione alla partita contro il Napoli, da oggi in giro per il mondo iniziano a scendere in campo i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. I primi a indossare la maglia dei rispettivi Paesi sono Gvidas Gineitis e Saul Coco: alle 18 il centrocampista scenderà in campo con la Lituania contro la Finlandia (in casa di quest’ultima) in una gara valida per le qualificazione al Mondiale. Alla stessa ora il difensore giocherà con la Guinea Equatoriale contro il Malawi, sempre per le qualificazioni al Mondiale.
Alle 20.45 toccherà invece alla Scozia di Ché Adams scendere in campo contro la Grecia, mentre alle 21 giocherà il Marocco di Adam Masina contro il Bahrein. Nella notte, alle 2 italiane, Israel e l’Uruguay affronteranno poi in amichevole la Repubblica Domenicana.