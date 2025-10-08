Contro il Modena il suo ingresso ha dato brio alla squadra: il turco è stato determinante per il passaggio del turno

Baroni ha esordito all’Olimpico Grande Torino in occasione dell’incontro di Coppa Italia contro il Modena, che ha permesso ai granata di accedere ai 16esimi di finale contro il Pisa.

In quell’occasione il tecnico ha rischiato di veder sfumare la possibilità di instaurare un buon legame con i tifosi alla prima apparizione alla guida del Torino. Nella prima metà di gara i granata erano parsi in totale balia degli avversari, con poche idee e poche opportunità a disposizione per cercare di trovare la rete. Solamente nella ripresa il Torino è poi riuscito a riprendere il controllo del gioco grazie all’inserimento di Ilkhan, che ha condotto un’ottima prova alla prima apparizione stagionale.

L’inserimento di un nuovo play di centrocampo

L’inserimento di Ilkhan nella squadra ha reso evidente quanto al Torino servisse un play di centrocampo in grado di smistare il gioco e coordinare i vari reparti della squadra. A seguito di quella prestazione, la società si è infatti mossa rapidamente sul mercato per cercare di inserire all’interno della rosa un altro giocatore con quelle caratteristiche. Asllani è stato identificato come principale obiettivo di mercato, e dal suo arrivo, il giovane Ilkhan dopo essere partito titolare contro l’Inter non ha più avuto la possibilità di scendere in campo.

Ilkhan ai margini della squadra

Dall’incontro di Coppa Italia contro il Modena, Baroni ha basato i successivi assetti della squadra anche in base alla disponibilità di un play di centrocampo. Asllani dal suo arrivo, nonostante non abbia preso parte al ritiro estivo si è subito guadagnato la maglia da titolare, e solo in rari casi è stato sostituito. Chi invece non ha più trovato spazio dal suo arrivo è Ilkhan, il giovane turco che dopo aver fornito una buona prestazione è subito sceso nelle gerarchie. A destare curiosità è anche il fatto che il classe 2004 non ha avuto la possibilità di vedere il campo neanche nella successiva partita di Coppa Italia contro il Pisa, dove Baroni ha effettuato diverse sostituzioni della formazione titolare per permettere ai suoi giocatori di riposare.