In questa stagione la squadra di Juric non ha mai battuto una “grande”: vittoria sfiorata con la Lazio, tanti ko di misura

È di nuovo tempo di calcio per il Torino, che domenica affronterà l’Inter. Quella che attende i granata, si prospetta essere una partita più ostica del previsto: tra i tabù che restano da sfatare, c’è infatti quello delle Big, categoria a cui appartengono i nerazzurri. Con il tricolore cucito sul petto e attualmente secondi in classifica, potrebbero segnare la svolta alla stagione di Juric e i suoi sotto diversi punti di vista. Primo fra tutti la crisi da spazzare via al più presto per chiudere in modo dignitoso questo campionato.

Toro, un solo punto contro le Big nel girone di andata

Tante le squadre che hanno reso il Torino la vittima perfetta già dalle prime giornate di campionato. Alla prima sfida infatti i granata sono stati sconfitti all’ultimo dall’Atalanta grazie ad un gol di Piccoli (primo degli unici due realizzati). Bilancio negativo nel girone di andata che li ha poi visti ottenere un solo pareggio contro la Lazio e tutte sconfitte per 1-0 contro le altre (Juve, Napoli, Milan, Roma e Inter), molte delle quali sfortunate. Questo finale di stagione serve quindi da riscatto e quello di domenica è il punto perfetto da cui cominciare.

Toro, un tour de force finale

Ad ora l’unico nome spuntato dalla lista è la Juve, nel match termianto 1-1 all’Allianz Stadium grazie alle reti del Gallo e di De Ligt. Restano però numerose le sfide contro le Big da affrontare e la maggior parte sarà tra le mura amiche. Su cinque, sono quattro quelle della possibile rivincita, contando quella contro i nerazzurri. La spinta del pubblico granata potrà in questo caso fare la differenza a livello motivazionale e morale, oltre ad un Belotti in più.