Bremer cambia, Murru sceglie il 29: i numeri di maglia della stagione 2020/2021

Il Torino ha comunicato i numeri di maglia ufficiali per la stagione 2020-2021: Bremer cambia numero e prende il 3, per Murru il 29, Linetty il 77 e Vojvoda il 27

Tutto pronto per l’inizio della stagione 2020-2021, che si aprirà proprio con Fiorentina-Torino, match che vedrà protagonisti i granata di Giampaolo contro Iachini ed i suoi domani alle 18.00. Alla vigilia quindi, il Torino, in procinto di ultimare gli ultimi dettagli, coglie l’occasione per comunicare tramite il proprio sito ufficiale, tutti i numeri di maglia per il campionato 2020-2021 che, con il mercato aperto, possono ancora subire eventuali variazioni. Di seguito l’elenco completo.

Stagione 2020/2021, i numeri di maglia ufficiali

Ecco l’elenco completo dei numeri di maglia.

3 Bremer

4 Lyanco

5 Izzo

6 Segre

7 Lukic

8 Baselli

9 Belotti

10 Falque

11 Zaza

13 Rodriguez

14 Rauti

15 Ansaldi

17 Singo

18 Ujkani

19 Fiordaliso

20 Edera

21 Berenguer

22 Millico

23 Meitè

24 Verdi

25 Rosati

27 Vojvoda

29 Murru

30 Djidji

32 Milinkovic-Savic

33 Nkoulou

39 Sirigu

45 Ferigra

77 Linetty

88 Rincon

98 De Luca

99 Buongiorno