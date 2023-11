Il nuovo sistema di gioco adottato da Ivan Juric sta portando i benefici sperati: dalla gara di Lecce il Torino ha segnato sempre

Una prima parte di stagione dalla doppia faccia quello del Torino di Juric. I granata hanno collezionato una serie di risultati ampiamente altalenanti nelle prime giornate di campionato. Contro Cagliari e Milan due prestazioni piuttosto deludenti, con una sonora sconfitta in quel di San Siro. Genoa e Salernitana avevano restituito speranze al tifo granata, che poi è ricaduto nello sconforto nel mese di ottobre. Ben tre sconfitte e due pareggi dalla Roma al Derby della Mole, anche a causa della valanga di infortuni che hanno colpito la difesa. Ma il gioco del Toro non ha mai convinto e i problemi in fase di realizzazione si sono puntualmente ripresentati, nonostante l’acquisto di un bomber come Zapata. Ecco allora che Juric abbandona il 3-4-2-1 e passa al 3-5-2: una vera e propria svolta per la squadra, che ora macina risultati.

I numeri con il 3-5-2

Al Via del Mare il match della svolta: Juric rinuncia al doppio trequartista e aggiunge un centrocampista in mediana. I risultati si vedono eccome. Il Toro espugna un campo difficile come quello del Lecce, protagonista di un super avvio di stagione. Poi la sfida al Sassuolo, con altri tre punti in tasca: i granata calciano ben 21 volte verso lo specchio della porta (realizzando due reti), un dato a cui raramente avevamo assistito sotto la gestione Juric. Il pareggio a Monza la ciliegina sulla torta, contro una delle squadre più in forma del campionato. Insomma il 3-5-2 sembra funzionare e ha regalato ai granata una media leggermente superiore al gol a partita. Ma non solo, i tre in mediana hanno dato più solidità a una difesa che ultimamente ha fatto acqua. Ora sarà importante mantenere questo ritmo in campionato, sfruttando la sosta per lavorare al meglio sui nuovi tatticismi. Alla ripresa ci sarà una sfida importante contro il Bologna.