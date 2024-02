Visto il rendimento non brillante del paraguaiano David Okereke spera in un’occasione per convincere Juric

Continua il periodo negativo di Tonny Sanabria. L’attaccante paraguaiano sta vivendo uno dei momenti più difficili da quando veste la maglia del Toro. L’ex Betis non segna infatti dal 7 gennaio, nella gara casalinga contro il Napoli. Solo 3 gol in 23 presenze per il numero 9, che sta faticando sotto il punto di vista realizzativo. Un rendimento completamente diverso rispetto alla scorsa stagione, in cui aveva battuto il suo personale record di marcature. Se fino a poche settimane fa la sua scarsa vena realizzativa non preoccupava, ora le cose sembrano cambiate: Sanabria a tratti sparisce dal gioco, soprattutto contro le squadre che tendono a chiudersi in difesa. Ecco perché David Okereke, arrivato in granata nel mercato di gennaio, spera in una chance per convincere Ivan Juric.

Okereke scalpita

L’ex Cremonese è sbarcato a Torino durante la sessione invernale di calciomercato, con l’obbiettivo di andare a completare un reparto di soli tre giocatori. Juric lo sta centellinando in questo primo mese nella nuova realtà, concedendogli solo pochi minuti a partita. Il nigeriano sembra comunque essersi inserito bene e nei piccoli spezzoni di gara che l’allenatore gli ha concesso ha provato spesso a rendersi pericoloso con inserimenti e conclusioni dalla distanza. L’atteggiamento è quello giusto: si capisce che il giocatore ha voglia di incidere. Ora spera di avere un minutaggio più ampio, per provare a insidiare la titolarità di Sanabria.

Sanabria ancora a secco

Il paraguaiano è ormai a secco da tanto e non riesce a tenere i ritmi di Duvan Zapata. Ecco perché Juric potrebbe pensare di sostituire la spalla del colombiano con il nuovo arrivato, con l’obbiettivo di migliorare l’intesa tra i due. Okereke è reduce da 2 reti e 1 assist nell’ultima stagione disputata in Serie B con la maglia della Cremonese: l’obbiettivo del classe ’97 è migliorarsi e giocarsi le sue chance in granata.